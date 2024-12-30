رشا شربتجي تعلق على تباين ردود الأفعال حول مسلسل المهرج وتوجه رسالة خاصة لمؤلفه

رشا شربتجي توجه الشكر لكل فريق العمل

https://www.instagram.com/p/DEK4b7PNa__/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEK4b7PNa__/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEK4b7PNa__/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مسلسل "المهرج"

رشا شربتجي وشقيقها يزن شربتجي معاً في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - رحبت المخرجةبكل ردود الأفعال التي تلقتها عن مسلسل "المهرج"، سواء تلك التي امتدحت العمل أو التي وجهت له سهام النقد.كما أشادت "شربتجي" من خلال منشور لها عبر صفحتها على "إنستغرام" بالنص الخاص بالمسلسل لانجذابها عند قراءتها له من المرة الأولى، معتبرة إياه نصاً حيوياً وممتعاً، موجهة رسالة شكر لمؤلفه بسام جنيد.ونوهت على أنه بالرغم من الصعاب التي مرت على فريق العمل وقت تصويره، إلا أنها مرت عليهم مثل نسيم الهواء الجميل، لشعور الجميع بتقديم شيء جديد ومختلف من خلال هذا المسلسل.واختتمت منشورها برسالة شكر لكل الذين شاركوا في المسلسل؛ بداية من نجومه ووصولاً للأشخاص الذين كانوا وراء كاميرات التصوير.على مدار 10 حلقات استطاع مسلسل "المهرج" أن يأسر الجمهور بأحداثه المتشابكة وشخصياته المعقدة في إطار حبكة بوليسية مشوقة؛ إذ تدور قصته حول جريمة قتل غامضة تقلب حياة الطبيبة "رشا" رأساً على عقب، حيث تجد نفسها وزوجها ضمن دائرة المشتبه بهم.واستطاع المسلسل طوال مدة عرضه أن يكون الأكثر بحثاً على محرك البحث الشهير "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي، لتعلق جمهور الدراما بأحداثه التي تميزت بالسرعة بعيداً عن أجواء المط والتطويل المعتادة في بعض من المسلسلات، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم أمل بشوشة،، روعة السعدي، خالد القيش، إبراهيم الشيخ وآخرون.يمكنكم قراءة.. رشا شربتجي تُهدي تكريم مهرجان الأفضل لأسرة مسلسل ولاد بديعة

على جانب آخر تتواجد المخرجة رشا شربتجي برفقة شقيقها يزن شربتجي في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل يحمل اسم "نسمات أيلول"، وهو العمل الذي سيتم تصويره في منطقة بريف حمص، ويحمل طابعاً اجتماعياً كوميدياً كما سيتناول حكايات متعددة عبر حلقاته، وهو من تأليف علي الصالح، ويشارك به عدد كبير من النجوم منهم صباح الجزائري، محمد حداقي، لين غرة، وآخرون.

View this post on Instagram A post shared by Rasha Shurbatji (@rasha_hisham_shurbatji)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».