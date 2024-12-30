ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار على موقوفين إثنين بجرم معاملة عناصر حرس السفارة السعودية في بيروت بالشدة وتحقيرهم، وأحالهما على قاضي التحقيق العسكري، طالبا استجوابهما وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق كل منهما.
واستند ادعاء الحجار بحق الموقوفين الإثنين إلى المادتين ٣٨١ و٣٨٣ من قانون العقوبات، وتصل عقوبتهما إلى السجن حتى ثلاث سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار طالب بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق موقوفين إثنين لمعاملتهما عناصر حرس السفارة السعودية في بيروت بالشدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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