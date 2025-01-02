شكرا لقرائتكم خبر عن «ولاء للتأمين» توزع 24.2 مليون ريال تعويضا للمستحقين في «حقوق الأولوية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 1446-07-02 الموافق 2025-01-02.
وأضافت أن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 24,150,156.40 ريال.
وأشارت إلى أن الشركة أودعت المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم أو لم تكن مكتملة، فبإمكانهم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 1446-07-02 الموافق 2025-01-02.
وأضافت أن إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 24,150,156.40 ريال.
وأشارت إلى أن الشركة أودعت المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة، وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم أو لم تكن مكتملة، فبإمكانهم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمية.