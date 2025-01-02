شكرا لقرائتكم خبر عن «ولاء للتأمين» توزع 24.2 مليون ريال تعويضا للمستحقين في «حقوق الأولوية» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.