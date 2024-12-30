حاكم أم القيوين يقيم مأدبة غداء لضيوف مهرجان «اللبسة 2024/ 2025»

ابوظبي - سيف اليزيد - أقام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، ظهر اليوم، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مأدبة غداء على شرف ضيوف مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «اللبسة 2024 - 2025».

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين، بالضيوف المشاركين في سباقات المهرجان والحضور من أبناء القبائل والمتابعين، الذين توافدوا على ميدان اللبسة لمتابعة الحدث السنوي.

وأشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، برعاية ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتنظيم مثل هذه السباقات التراثية، والمهرجان الذي يقام سنوياً في مناطق الدولة، للمحافظة على تراث الآباء والأجداد والعادات والتقاليد الإماراتية، وتشجيع المواطنين للاهتمام بالهجن وتربيتها وامتلاكها، والحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، والإسهام في تطوير السياحة والتعريف بمزاينات الإبل، وارتباطها بالموروث الثقافي الإماراتي والخليجي.

وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين، أن هذه التظاهرة التراثية تعد من أهم الملتقيات بين أبناء القبائل من دولة الإمارات وإخوانهم من الدول الخليجية الشقيقة وفرصة للتنافس الشريف بين أصحاب الهجن العربية بهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الموروث الشعبي في نفوس الأجيال، ما يسهم في المحافظة على الهوية العربية الأصيلة والعادات والتقاليد التي ورثناها عن الآباء والأجداد.

وألقى عدد من الشعراء قصائد وطنية عبرت عن مشاعر الاعتزاز بالانتماء للقيادة والدولة التي تحرص على دعم تنظيم المهرجانات والفعاليات التراثية وسباقات الهجن العربية الأصيلة بشكل خاص، والتي تعد إحدى مكونات ملامح الهوية الإماراتية.

حضر المأدبة الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من أعيان ووجهاء وأبناء القبائل في الدولة.