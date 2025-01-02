حالة الطقس المتوقعة في الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد هبوب رياح شمالية غربية قوية السرعة وتصل سرعتها 50 كم/ ساعة والبحر شديد الاضطراب أحياناً ويصل ارتفاع الموج 9 قدم في عمق الخليج العربي وذلك من الساعة 06:15 وحتى الساعة 15:15 اليوم الخميس.