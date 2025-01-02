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حالة الطقس المتوقعة في الدولة

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد هبوب رياح شمالية غربية قوية السرعة وتصل سرعتها 50 كم/ ساعة والبحر شديد الاضطراب أحياناً ويصل ارتفاع الموج 9 قدم في عمق الخليج العربي وذلك من الساعة 06:15  وحتى الساعة 15:15 اليوم الخميس.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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