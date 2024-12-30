الخليج اليوم .. وزير خارجية سوريا: نتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة، أسعد حسن الشيباني، أن بلاده تتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع السعودية في كافة المجالات.

وأضاف وزير خارجية سوريا في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أنه تلقى دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان لزيارة المملكة.

كما قال إنه يتشرف بتمثيل بلده بأول زيارة رسمية للسعودية.

وكان قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، أكد أن للسعودية دورا كبيرا في مستقبل سوريا، مشيراً إلى أن التصريحات السعودية الأخيرة تجاه سوريا تعد إيجابية جداً.

وأشار في مقابلة خاصة للعربية/الحدث إلى أن للسعودية فرصاً استثمارية كبرى في سوريا، قائلاً: "أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد".

وفد سعودي في دمشق

في المقابل، زار وفد سعودي رفيع برئاسة مستشار في الديوان الملكي، سوريا أخيراً، كما التقى أحمد الشرع في قصر الشعب بسوريا.

وأكدت السعودية في وقت سابق، أنها تتابع التطورات المتسارعة في سوريا، وتعرب عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي جرى اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق، فضلاً عن حقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.