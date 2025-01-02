شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين حادثة الدهس فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديد لحادثة الدهس التى وقعت فى الحى الفرنسى السياحى بمدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا، جنوبى الولايات المتحدة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.



وأعربت الخارجية البحرينية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، عن خالص تعازى المملكة ومواساتها لأسر وذوى الضحايا وللحكومة والشعب الأمريكي، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة موقفها الثابت والرافض لأعمال العنف وترويع الآمنين بجميع صورها وأشكالها ومهما كانت دوافعها أو مبرراتها.