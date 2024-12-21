شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة و10 مصابين في اصطدام 20 مركبة على طريق مكة المكرمة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أبرز 3 مسببات للحوادث

مشكلات انحراف المركبة

السير بسرعة شديدة

الدمام - شريف احمد - أعلن المرور مباشرته حادث اصطدام 20 مركبة اليوم السبت، على طريق مكة المكرمة بمدينة الرياض.ونتج عن الحادث 10 إصابات وحالة وفاة، فيما أنقذت حالة احتجاز، واتخذت الإجراءات النظامية.كانت كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 في منطقة مكة المكرمة، موضحة أن من بينها استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) في أثناء قيادة المركبة.هذا بالإضافة إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، والانحراف المفاجئ؛ من أبرز مسببات الحوادث المرورية في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف.ودعت قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.كما حذر المرور السعودي من مجموعة من العوامل التي قد تؤدي إلى انحراف المركبة بشكل مفاجئ في أثناء القيادة.وأوضح المرور عبر حسابه في منصة"إكس"، أهمية اتخاذ تدابير الوقاية والالتزام بقواعد السلامة المرورية.وبين أن أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى انحراف السيارة بشكل مفاجئ تشمل، هطول الأمطار الغزيرة، وإطارات المركبة غير السليمة أو غير المضغوطة بشكل كافٍ.وتشمل السير بسرعة أعلى من الحد المسموح به، وعدم استخدام الإشارات الضوئية عند تغيير المسار، بجانب الانشغال عن القيادة، وعدم إجراء الفحص الدوري الشامل للسيارة.أيضا نبه المرور من عدة مخاطر، شدد على تجنبها عند قيادة السيارة في أثناء الأمطار، أبرزها المراوغة بين المركبات وعدم ترك مسافة آمنة، كما حذر من القيادة بسرعة عالية فضلًا عن القيادة في الأودية وتجمعات المياه.وكان المرور أوضح أن الانحراف المفاجئ في أثناء قيادة المركبة تصدر مسببات الحوادث المرورية في منطقة الحدود الشمالية، يليه استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال)، وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات.