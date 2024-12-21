شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 16 شخصًا في السعودية معظمهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لنت السلطات الأمنية السعودية القبض على 16 مخالفًا يمنيًا وإثيوبيًا، لتهريبهم الممنوعات إلى المملكة. وقال بيانان أمنيان، إن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تمكنت من القبض على 14 مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم 210 كيلوجرام من نبات القات. وفي بيان آخر، قالت السلطات الأمنية، إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة عسير لترويجهما 64 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر . وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص، وإحالتهم إلى النيابة العامة. وأهابت الجهات الأمنية السعودية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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