روسيا تعلن إحراز تقدم جديد في جبهة القتال

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت روسيا، اليوم السبت، أنّ قواتها سيطرت على قرية قرب "كوراخوفيه"، المدينة الاستراتيجية في شرق أوكرانيا حيث يواصل الجيش الروسي منذ أشهر إحراز تقدم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان إنّ قواتها سيطرت على "كوستيانتينوبولسكيه" الواقعة على بُعد ثمانية كيلومترات من مدينة "كوراخوفيه" التي تبدو على وشك السقوط في أيدي الجيش الروسي.

وسيطر الجيش الروسي على مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا في فبراير الماضي وعلى مدينة فوغليدار في أكتوبر، وهو الآن يقترب من عدة مدن ذات أهمية عسكرية، مثل بوكروفسك وكوبيانسك.