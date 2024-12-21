تكنولوجيا: سوني تبيع 20 مليار مستشعر صور وتضاعف شحناتها خلال خمس سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Sony Semiconductor Manufacturing، الشركة المسؤولة عن تصنيع مستشعرات الصور المستخدمة في كاميرات الهواتف الذكية، أنها تمكنت من شحن 20 مليار مستشعر صور منذ بدء تصنيع الترانزستورات في الثمانينيات.

وصرح يوشيهيرو ياماغوتشي، رئيس الشركة، لنيكي آسيا بأن الأجهزة المحمولة كانت العامل الأساسي وراء هذا الإنجاز الضخم. تضاعف عدد الشحنات من 10 إلى 20 مليار مستشعر خلال فترة خمس سنوات فقط بين عامي 2019 و2024.

ويرجع هذا المعدل السريع للنمو إلى زيادة عدد الكاميرات في الهواتف الذكية، حيث بدأت الهواتف الذكية المزودة بكاميرتين بالظهور في 2016 و2017، بينما أصبحت الأجهزة ذات الكاميرات الأربع اليوم شائعة في مختلف الفئات السعرية.

أوضح المدير التنفيذي أن قسم أشباه الموصلات يدير ثلاثة مصانع تقع في كوماموتو، ناغازاكي، وأويتا. تركز مصانع ناغازاكي وأويتا بشكل خاص على تطوير معالجات الصور (ISP) المستخدمة في الأجهزة المحمولة.

ومع ذلك، تسعى الشركة أيضًا لتوسيع نطاق استخدامها لأجهزة الاستشعار لتشمل التطبيقات داخل المركبات، المصانع الذكية، كاميرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذكية، أجهزة الليزر، ومراكز البيانات.

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