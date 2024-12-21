الامارات | «دبي القابضة للترفيه» تنظم «مسيرة الشمولية» في وجهاتها الترفيهية بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة «دبي القابضة للترفيه»، إحدى أكبر المجموعات الترفيهية المتنوّعة في المنطقة، عن إنجاز تاريخي تمثل في إطلاق فعالية «مسيرة الشمولية» الأولى من نوعها في «دبي باركس آند ريزورتس»، وهي الفعالية التي جمعت العائلات والأفراد لتعزيز دمج فئة أصحاب الهمم في المجتمع، حيث شهدت المسيرة تقديم عمل فني مميز بعنوان «ملجأ الشمول»، الذي تعاونت في تصميمه الجامعة الكندية في دبي، بدعم من مبادرة «ImInclusive»، بهدف إبراز أهمية التنوّع في بناء مجتمعات أكثر قوةً وشمولية.

كما استضاف متنزه موشنجيت دبي إلى جانب «مسيرة الشمولية»، جمعية الإمارات لمتلازمة داون في مسابقة تصوير احتفالية تعكس الإبداع والشمول، ضمن بيئة تراعي الاحتياجات الحسية المختلفة. بينما نظمت حديقة ليجولاند الترفيهية دبي مجموعةً من ورش العمل التفاعلية المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات وتنمية العواطف، حيث عزّزت هذه الورش جوانب التواصل والتعلم بين العائلات. كما احتضن فندق «لابيتا»، «دبي باركس آند ريزورتس»، ورشاً لصنع كعك الزنجبيل المخصصة لأصحاب الهمم، بالتعاون مع مبادرة ImInclusive.

وامتدت فعاليات «أسبوع الشمولية» لتشمل مختلف الوجهات التابعة لمجموعة «دبي القابضة للترفيه»، حيث احتضنت ذا جرين بلانيت دبي تجربة حسية لذوي الإعاقة البصرية من خلال جولات طبيعية موجهة، بالتعاون مع جمعية النور لتأهيل ورعاية أصحاب الهمم، فيما أُتيحت الفرصة للمشاركين للانخراط في أجواء الغابة الاستوائية والتفاعل معها عبر اللمس والصوت والرائحة. كما شارك الضيوف في إبداع جدارية فنية بعنوان «الطبيعة بالألوان»، والمستوحاة من تنوّع الحياة النباتية والحيوانية داخل القبة البيولوجية الفريدة من نوعها. وتماشياً مع المبادرة، قدّمت روكسي سينما تجربة مشاهدة سينمائية متوافقة مع احتياجات أصحاب الهمم، حيث تميزت التجربة بالإضاءة الخافتة والمناطق الهادئة والميزات المخصصة، من خلال العرض الأول لفيلم «وايلد روبوت Wild Robot»، بينما نظم «ذا فيو» في نخلة جميرا جلسة مترجمة بلغة الإشارة لأصحاب الهمم من الصم، ما أتاح لجميع الزوار فرصة الاستمتاع بقصص دبي الساحرة.

وتحوّل شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس إلى مركز للأنشطة الغامرة، حيث شاركت «قرية سند» و«سي بريز» في تنظيم مسيرة شاطئية شاملة ودروس للياقة البدنية، بينما أُضيفت لمسة مميزة تتضمن ديكورات وكوكتيلات خاصة باللون الأرجواني إلى تجربة «جولة داخل برج العرب» لإضفاء أجواء مميزة على الفعالية.

وقدّم المجلس الدولي للاعتماد ومعايير التعليم المُستمر باقات وهدايا تفاعل حسية في كل الفعاليات التي انعقدت، فيما اكتست أرجاء كل من القرية العالمية وعين دبي باللون الأرجواني كدلالةٍ على الوحدة. كما نظمت الشبكة الإذاعية العربية جولةً حصرية لأصحاب الهمم بين أرجاء مرافقها، وتزينت كوكا كولا أرينا باللون الأرجواني، وقدمت 20 تذكرة مجانية لأصحاب الهمم لحضور مباراة كرة السلة التي تُقام غداً، ليشهد الأسبوع احتفاءً كبيراً من جانب مجموعة دبي القابضة للترفيه بالشمولية وتعزيز التواصل بين المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

و«دبي باركس آند ريزورتس» هي جزء من «دبي القابضة للترفيه»، وهي أكبر مدينة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، تضم وجهات ترفيهية رئيسة هي: موشنجيت دبي، وحديقة ليجولاند دبي الترفيهية، حديقة ليجولاند المائية، وفندق ليجولاند من ليجو، وفندق لابيتا من مجموعة أوتوجراف كوليكشن، وريفرلاند دبي ومتنزه ريال مدريد ورلد الجديد.

ويُعد موشنجيت دبي المتنزه الرئيس في «دبي باركس آند ريزورتس»، وهو أكبر متنزه مستوحى من هوليوود بمنطقة الشرق الأوسط، ضمن أجواء ساحرة تتضمن استوديوهات هوليوود الشهيرة، وهي «دريم وركس أنيميشن» و«كولومبيا بيكتشرز»، و«ليونزجيت» و«السنافر»، ومجموعة من الشخصيات والأعمال الكلاسيكية الشهيرة مثل «شريك» والسنافر و«مطاردو الأشباح» و«مدغشقر» و«جون ويك» وغيرها.

. اكتست أرجاء القرية العالمية وعين دبي وكوكا كولا أرينا باللون الأرجواني، وتحوّل شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس إلى مركز للأنشطة الغامرة.