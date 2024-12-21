شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب تتصاعد.. إجلاء سكان في كازان الروسية نتيجة ضربات أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

هجمات أوكرانية في وسط روسيا

استهداف منشآت مدنية في روسيا

تقدم للجيش الروسي

الدمام - شريف احمد - ألحقت مسيّرات أوكرانية السبت أضرارًا بمبان، وتسبّبت بإجلاء سكان في مدينة كازان الواقعة بوسط روسيا، على بُعد حوالى ألف كيلومتر من الحدود الأوكرانية.وحدث ذلك دون وقوع إصابات، على ما أفاد مسؤولون محليون، فيما قال رئيس جمهورية تتارستان حيث تقع هذه المدينة، رستم مينيخانوف: "تعرضت كازان اليوم لهجوم ضخم بطائرات بدون طيار".وأضاف "بعد تعرض منشآت صناعية في وقت سابق لهجوم، فإن العدو بات الآن يهاجم المدنيين في الصباح، مباشرة في عقر دارهم".كما تحدثت السلطات المحلية عن إجلاء سكّان، من دون أن تحدّد عددهم، فيما أشار مجلس مدينة كازان إلى أن هذه الهجمات تسبّبت في "اندلاع حرائق" في أحياء عدّة، وأنّ فرق الإطفاء هرعت إلى الموقع.واستهدفت مسيّرات العديد من المباني الشاهقة متسببة بكتل نارية ضخمة، وقال المكتب الإعلامي التابع لرئيس هذه الجمهورية، إنه رصدت ثماني مسيرات مشيرة إلى أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات حتى الآن.واتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا باستهداف "منشآت مدنية" في كازان الواقعة على ضفاف نهر الفولغا، وعلى بعد نحو 700 كيلومتر شرق موسكو.وأكدت الوزارة تحييد أو تدمير ست مسيرات، دون أن تحدد عددها الإجمالي، أو ما إذا كانت المسيرات قد أصابت أهدافها، وأعلنت وكالة الطيران الروسية توقف الحركة الجوية مؤقتًا صباح السبت في مطار كازان.كما ألغيت جميع الاحتفالات العامة الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع كإجراء أمني في هذه الفترة، التي تسبق عطلة نهاية العام، وفق ما ذكرت جمهورية تتارستان.وأتى هذا الهجوم فيما يحقّق الجيش الروسي تقدما في أوكرانيا بوتيرة غير مسبوقة منذ الأشهر الأولى من بدء الحرب في عام 2022.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان السبت إنّ قواتها سيطرت على قرية كوستيانتينوبولسكيه، الواقعة على بُعد ثمانية كيلومترات من مدينة كوراخوفيه التي تبدو على وشك السقوط بأيدي الجيش الروسي.وسيطر الجيش الروسي على مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا في فبراير وعلى مدينة فوغليدار في أكتوبر، وهو الآن يقترب من عدة مدن ذات أهمية عسكرية، مثل بوكروفسك وكوبيانسك.