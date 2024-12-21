انت الان تتابع خبر السوداني لوزير الدفاع الإيطالي: ضرورة مساعدة السوريين على إدارة شؤون بلدهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، أن "السوداني، استقبل اليوم السبت، وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، وجرى بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وخصوصاً في الجوانب الأمنية، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين الصديقين".وأشاد رئيس مجلس الوزراء "بالدور الإيطالي الذي قدم الدعم للعراق من خلال التحالف الدولي وبعثة الناتو، مشيراً إلى استعداد العراق للتعاون مع الدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في المنطقة، لما له من تأثير على الأمن العالمي".

وأكد "ضرورة تضافر الجهود والعمل على مساعدة السوريين على إدارة شؤون بلدهم، من دون أي تدخل يتجاوز على سيادة ووحدة الأراضي السورية، موضحاً بأن الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها".

من جانبه، نقل كروسيتو "لرئيس الوزراء، تحيات رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، وتطلعها لزيارة سيادته إلى إيطاليا، مؤكداً رغبة بلاده في توسيع علاقاتها مع العراق، انطلاقاً من الشراكة والتعاون القائم بين البلدين، واستعدادها لدعم استقرار المنطقة، كما أشار إلى أن العراق يخطو بثبات لاستعادة دوره في المنطقة".

