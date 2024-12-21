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نشرة السومرية.. العراق يؤكد على احترام سيادة سوريا والكهرباء تلوّح بامتداد عمر ازمة الطاقة

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بغداد - ياسين صفوان - # السوداني يؤكد رفض العراق التجاوز على سيادة الأراضي السورية، ويدعو لمساعدة السوريين بإدارة شؤون بلدهم

# تكليف اول وزير خارجية في سوريا بعد سقوط الاسد.. وطهران تعلن مقتل احد موظفي بعثتها الدبلوماسية في دمشق

# مجددا.. الكهرباء تعلق اسباب ازمة الطاقة على شماعة نقص الغاز.. وتلوّح بامتداد عمر الازمة

# وتتابعون.. مفرزة امنية تقتل شابا في منطقة حي طارق بذريعة الاشتباه، وذووه يطالبون بقصاص عادل

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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