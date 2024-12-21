انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. العراق يؤكد على احترام سيادة سوريا والكهرباء تلوّح بامتداد عمر ازمة الطاقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # السوداني يؤكد رفض العراق التجاوز على سيادة الأراضي السورية، ويدعو لمساعدة السوريين بإدارة شؤون بلدهم# تكليف اول وزير خارجية في سوريا بعد سقوط الاسد.. وطهران تعلن مقتل احد موظفي بعثتها الدبلوماسية في دمشق

# مجددا.. الكهرباء تعلق اسباب ازمة الطاقة على شماعة نقص الغاز.. وتلوّح بامتداد عمر الازمة

# وتتابعون.. مفرزة امنية تقتل شابا في منطقة حي طارق بذريعة الاشتباه، وذووه يطالبون بقصاص عادل

