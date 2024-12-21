العراق وعُمان يبحثان تعزيز التعاون بمواجهة التحديات المشتركة

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بغداد - ياسين صفوان - وأشاد حسين بـ"عمق العلاقات التاريخية التي تجمع العراق وسلطنة عُمان"، مؤكداً "أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والأمنية، بما يحقق تطلعات البلدين الشقيقين".

من جانبه، أكد الوزير العُماني "انفتاح سلطنة عُمان الكامل على تعزيز علاقاتها مع العراق"، مشيراً إلى "أهمية تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين، وتعزيز التعاون مع رجال الأعمال وتنظيم المعارض التجارية لتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية".

وبحث الجانبان "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة، مع التأكيد على أهمية التنسيق والتشاور المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وشدد الوزيران على "أهمية توحيد الرؤى والمواقف في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون بين العراق وسلطنة عُمان في مواجهة التحديات المشتركة".

وتأتي هذه الزيارة بحسب البيان "في إطار انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة العراقية-العُمانية، التي ستبدأ أعمالها يوم غد الأحد برئاسة وزيري خارجية البلدين، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".