موسم الرياض ٢٠٢٤ يجذب اثني عشر مليون زائر لمشاهدة أحداثٍ استثنائيّة مليئة بالتّرفيه

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن تحقيق موسم الرياض ٢٠٢٤ إنجازاً جديداً بوصول عدد الزوار حتى الآن إلى ١٢ مليون زائر، في تأكيد واضح على النجاح الكبير والإقبال الجماهيري اللافت الذي يحظى به هذا الحدث العالمي.

ويعكس هذا الإنجاز التنوع المميز لفعاليات الموسم، الذي انطلق في أكتوبر الماضي وشهد مؤخراً افتتاح عدد من المناطق الجاذبة، من بينها “ذا جروفز” و”سوق الأولين”، وهي إحدى المناطق المجانية التي تجمع بين الأصالة والإبداع، مسلطة الضوء على التراث السعودي والحرف اليدوية التقليدية، والأكلات الشعبية.

كما افتُتحت مؤخراً منطقة “كورشوفيل” ضمن “بوليفارد وورلد”، التي تقدم تجربة ثلجية استثنائية للزوار.

وشهد “أسبوع الملاكمة”، المخصص لنزال الإعادة التاريخي بين أولكسندر أوسيك وتايسون فيوري تحت عنوان Usyk, Fury Reignited in Riyadh، حضوراً جماهيرياً ضخماً من داخل المملكة وخارجها، ما أضفى أجواء حماسية على الموسم.

وجاء افتتاح منطقة “بوليفارد رن واي” الجديدة، التي انتظرها الجمهور بشغف، ليضيف بعداً آخر للنجاح. وقد أُنشئت المنطقة بالتعاون مع مجموعة “السعودية”، لتأخذ الزوار في رحلة مبتكرة تجمع بين عالم الطيران والترفيه.

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ويؤكد هذا الرقم الجديد لعدد الزوار على النجاح الاستثنائي لموسم الرياض، الذي يقدم تجربة متكاملة تشمل مجموعة متنوعة من الفعاليات، مثل نزالات الملاكمة والمصارعة، الحفلات الموسيقية العالمية، بالإضافة إلى المطاعم والحدائق وتجارب ترفيهية مبهرة في مناطق جديدة ومبتكرة.