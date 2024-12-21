الخارجية السعودية دانت حادثة الدهس في ألمانيا: نؤكد موقفنا في نبذ العنف

أعربت ​وزارة الخارجية السعودية​، عن إدانة السّعوديّة "لحادثة الدّهس الّتي وقعت في سوق بمدينة ماغديبورغ في ​ألمانيا​، ونتج عنها وفاة وإصابة عدد من الأشخاص"، معلنةً "تضامنها مع الشّعب الألماني وأُسر الضّحايا".

وأكّدت في بيان، "موقف السعودية في نبذ العنف"، معبّرةً عن "تعاطفها وصادق تعازيها" لأسر القتلى ولألمانيا حكومةً وشعبًا، مع تمنّياتها للمصابين بالشّفاء العاجل.

وكانت قد أفادت صحيفة "بيلد" الألمانيّة مساء أمس، بسقوط 11 قتيلًا على الأقل ونحو 80 مصابًا، جرّاء حادثة دهس في سوق لعيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ (Magdeburg).

بدوره، أكّد حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانيّة راينر هاسيلوف، أنّ منفّذ حادثة هو طبيب سعودي الجنسيّة يقيم في ألمانيا منذ عام 2006، وذلك بعد أن أفادت صحيفة "فيلت" الألمانيّة بذلك.