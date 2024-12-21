مجلس النواب الأميركي أقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي وأحاله إلى مجلس الشيوخ

تبنّى مجلس النواب الأميركي بأغلبيّة كبيرة، مشروع قانون يهدف إلى تجنّب شلل الحكومة الفدراليّة، من خلال إجراء تمويل موقّت للخدمات العامّة الفدراليّة، قبل ساعات فقط من الموعد النّهائي في منتصف اللّيل (05,00 بتوقيت غرينتش السّبت).
ومشروع القانون الّذي يُزيل خطر حصول إغلاق طويل، أُحيل الآن إلى مجلس الشّيوخ، لكن من دون أن تكون هناك ضمانة بإجراء تصويت عليه قبل الموعد النّهائي.
مع الإشارة إلى أنّ "الإغلاق" يحيل مئات الآلاف من موظّفي الدّولة على البطالة الفنيّة، ويؤدّي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعيّة، وإغلاق بعض دور الحضانة.
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