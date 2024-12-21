الخارجية الأردنية أمِلت أن تعيد السويد النظر بقرارها وقف تمويل "الأونروا": لاستمرار الدعم الدولي لها

أكّدت وزارة الخارجية ​الأردن​ية "أهميّة استمرار تقديم المجتمع الدولي الدّعم لـ"وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين" (​الأونروا​)، الّتي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه للاجئين الفلسطينيّين، والّتي تؤكّد على حقّ اللّاجئين الفلسطينيّين في العودة والتّعويض وفق القانون الدّولي".

وأبدت في بيان، أسفها لـ"قرار ​السويد​ وقف تمويل وكالة "الأونروا"، ومعربةً عن أملها في أن "تقوم الحكومة السّويديّة بإعادة النّظر في قرارها، خصوصًا في ضوء مواقف السّويد التّاريخيّة الدّاعمة للوكالة ماليًّا وسياسيًّا".

وشدّد النّاطق الرّسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، على "أهميّة الولاية الممنوحة لوكالة "الأونروا" وفقًا لتكليفها الأممي، وضرورة استمرار المجتمع الدّولي بتقديم الدّعم المالي والسّياسي للوكالة، لضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيويّة للاجئين الفلسطينيّين في مناطق عمليّاتها الخمس".

وأعلن "رفض الأردن أي إجراءات تستهدف إحلال الوكالة بغيرها من منظّمات الأمم المتّحدة، أو المساس بولايتها وصلاحيّاتها أو أيّ انتقاص أو تجيير لخدماتها المُقدَّمة للاجئين"، مشيرًا إلى أنّ "تقديم هذه الخدمات مسؤوليّة حصريّة للوكالة بموجب ولايتها الأمميّة، وأنّ صلاحيّاتها ومسؤوليّاتها غير قابلة للتّفويض".