خاص وبالفيديو - مي عمر تتحدث عن تعاملها مع زوجها محمد سامي .. ومحمد ثروت يكشف هذه التفاصيل عن صحة عادل إمام

ميرنا وليد - بيروت - في الجزء الثالث من تغطية موقع "الفن" لفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربية السعودية بدورته الرابعة التي حملت عنوان "للسينما بيت جديد"، نورد لكم لقاءات رئيسة تحرير الموقع سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر مع الممثلة المصرية مي عمر والممثل المصري ماجد المصري زوجته رانيا والممثلة السعودية سارة طيبة والممثل المصري محمد ثروت والممثلة السعودية ماريا بحراوي والممثل المصري عمر السعيد.



وكانت قد تواجدت المر برفقة زوجها المصور الفديوغرافر السيد مروان سمعان، لتغطية فعاليات المهرجان الراقي والمكتمل من جميع جوانبه.

ترقبونا في الجزء الرابع من تغطيتنا لفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.