تكنولوجيا: فعاليات AppGallery Gamers Cup (AGC) ويلا لودو الودية تنطلق اليوم رسمياً من مدينة الرياض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق اليوم من مركز VOV Gaming في واجهة روشن في مدينة الرياض في المملكة فعاليات AppGallery Gamers Cup (AGC) وYalla Ludo الودية، على أن يبدأ الحدث في الساعة 5مساءاً ويستمر حتى الساعة 11.

أرسل فريق العمل القائم على تنظيم حدث AppGallery Gamers Cup (AGC) الدعوات الرسمية للقنوات الإعلامية مؤخراً لحضور (AGC)، على أن يتضمن الحدث أيضاً فعاليات Yalla Ludo الودية.

ومن المقرر أن يشهد الحدث تنافس بين المشتركين على المركز الأول وجوائز قيمة بمجموع يصل إلى 70 ألف دولار، كما يتخلل الحدث مجموعة من النشاطات الترفيهية على أن يكون الحفل الختامي في الساعة 11 مساءاً.