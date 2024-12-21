شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جامعة بريطانية تختبر طريقة محاكاة جديدة لحماية الشركات من الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الجامعة البريطانية المنفصلة Mindgard، على حماية الشركات من تهديدات الذكاء الاصطناعي، الذى لا عبارة عن برمجيات، لذا فإن جميع المخاطر السيبرانية التى ربما سمعت عنها تنطبق أيضًا على الذكاء الاصطناعي".



وتسلط الجامعة الضوء على نهج جديد، سيكون بمثابة اختبار أمان للتطبيقات الديناميكية للذكاء الاصطناعي (DAST-AI) الذي يستهدف الثغرات الأمنية التي لا يمكن اكتشافها إلا أثناء وقت التشغيل، فهو مجرد طريقة لمحاكاة الهجمات.



وأكد التقرير، أنه بعد جمع جولة تمويل أولية بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني في عام 2023، تعلن جامعة Mindgard الآن عن جولة تمويل جديدة بقيمة 8 ملايين دولار بقيادة 406 Ventures ومقرها بوسطن، حيث يسهم التمويل في "بناء الفريق وتطوير المنتجات والبحث والتطوير وكل الأشياء التي قد تتوقعها من شركة ناشئة"، ولكنه سيتوسع أيضًا في الولايات المتحدة.



وأوضحت الشركة أنه عندما يبدأ استخدام الذكاء الاصطناعي في كل مكان، وتبدأ التهديدات الأمنية في الظهور، فسوف تكون شركة Mindgard جاهزة لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بأمان.