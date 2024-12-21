شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقترب من الحصول على موافقة إندونيسيا لإنهاء حظر آيفون 16 والان مع تفاصيل الخبر

تقترب شركة أبل من رفع الحظر الإندونيسي على مبيعات آيفون 16، بعد أن أعطى الرئيس برابوو سوبيانتو موافقته للحكومة على قبول استثمار بقيمة مليار دولار من الشركة.

وكشف تقرير، إن إندونيسيا أبدت ترحيبها بمقترح أبل، بعدما كان حظرت البلاد بيع جهاز أبل الرائد الشهر الماضي، مستندة على فشل أبل في الامتثال لمتطلبات المحتوى المحلي للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وقد أعطى برابوو الضوء الأخضر للحكومة لقبول اقتراح أبل وحث حكومته على الحصول على المزيد من الاستثمارات في المستقبل.

وحصلت شركة آبل، على موافقة برابوو بناءً على خططها الاستثمارية الموسعة، والتي قدمتها أبل للحكومة في اقتراح مكتوب رسمي، حيث تبين أن أحد الجوانب الرئيسية الإضافية هو أن أحد موردي أبل سينشئ مصنعًا لإنتاج AirTags في جزيرة باتام.

ومن المتوقع أن يوظف المصنع حوالي 1000 عامل في البداية، واختارت أبل باتام، التي تقع على بعد حوالي 45 دقيقة بالعبارة من سنغافورة، بسبب وضعها كمنطقة تجارة حرة، مما يعفي الشركات من ضرائب القيمة المضافة والسلع الفاخرة، وكذلك الرسوم الجمركية على الواردات.

ومن المتوقع أن يشكل المصنع في نهاية المطاف 20% من الإنتاج العالمي لجهاز AirTags ، وهو جهاز يسمح للمستخدمين بتتبع أمتعتهم أو حيواناتهم الأليفة أو متعلقاتهم الأخرى.

وسوف يذهب جزء آخر من الاستثمار البالغ مليار دولار إلى إنشاء مصنع في باندونج، على بعد حوالي ثلاث ساعات جنوب شرق جاكرتا، لصنع أنواع أخرى من الملحقات، بالإضافة إلى تمويل أكاديميات أبل في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، والتي تزود الطلاب بالمهارات التقنية مثل البرمجة.

ووجه برابوو وزارة الشؤون الاقتصادية المنسقة التابعة له لتولي زمام المبادرة وإتمام الصفقة، لكن حكومته لم تقدم لشركة أبل جدولًا زمنيًا بشأن موعد السماح بمبيعات آيفون 16 ، وقد تتغير الخطط نظرًا لتراجع إندونيسيا في الماضي عن مثل هذه القرارات.

ولم يستجب مكتب الرئيس وشركة أبل ووزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية على الفور لطلبات التعليق.

وإذا قبلت إندونيسيا رسميا عرض أبل، فسوف يكون ذلك بمثابة فوز لبرابوو، الذي يسعى إلى تأمين المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتمويل تعهداته السياسية.

كما أن هذا من شأنه أن يشير إلى أن التكتيكات الصارمة التي تنتهجها البلاد لحمل الشركات الأجنبية الكبرى على تطوير منتجاتها في إندونيسيا كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي تبدو ناجحة ، فمن خلال عرض الاستثمار في البلاد، تسعى شركة أبل إلى الوصول دون قيود إلى 278 مليون مستهلك في إندونيسيا، أكثر من نصفهم تحت سن 44 عاماً ومهتمون بالتكنولوجيا.

