شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا الاتصال عبر الأقمار الصناعية على هاتفك ينقذك فى حالات الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد استخدام خيار الاتصال عبر الأقمار الصناعية للهواتف الذكية في السنوات القليلة الماضية، إضافة جديدة هامة للمستخدمين.

وتتيح هذه التقنية إرسال رسائل SOS فى حالات الطوارئ، والرسائل النصية الأساسية، ومشاركة الموقع حتى فى المناطق النائية، والتى تجعلها تتفوق على قدرات الاتصال مقارنة بالاتصال الخلوى الأساسى.



وتمكن هذه التقنية المستخدمين، من إرسال إحداثياتهم في حالة الطوارئ، ويمكن للأشخاص البقاء على اتصال حتى في المواقع التي لا تتوفر فيها شبكة، كما تمكن المستخدم البقاء على اتصال حتى لو أدت الكوارث الطبيعية إلى جعل جميع الاتصالات الأخرى غير صالحة للاستخدام.



ومع ذلك، تتطلب هذه الخدمات دفع رسوم إضافية وقد تعوقها الأشجار وحتى الطقس الغائم، لذا، فإن فرصة حصولك على جهاز يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية بينما لا تدفع مقابل الخدمة الضرورية كبيرة.