بايدن وافق على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان

أعلن البيت الأبيض، في بيان، أنّ الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ وافق على تقديم مساعدات عسكريّة بقيمة 571 مليون دولار إلى ​تايوان​، موضحًا أنّ بايدن طلب من وزير خارجيّته أنتوني بلينكن، السّماح بإرسال "مواد وخدمات" عسكريّة من أجل "تقديم المساعدة لتايوان".

وفي أيلول الماضي، وافق بايدن على تقديم 567 مليون دولار من المساعدات. ولطالما كانت واشنطن أهمّ حليف لتايبيه وأكبر مورّد للأسلحة لها.

يُذكر أنّ الصّين كانت قد كثّفت الضّغوط العسكريّة والسّياسيّة على تايوان في السّنوات الأخيرة، عبر إرسالها بانتظام سفنًا حربيّةً وطائرات مقاتلة إلى المنطقة المحيطة بتايوان.

وأفادت السّلطات التّايوانيّة الأسبوع الماضي، بأنّ الصّين نفّذت انتشارًا بحريًّا ضخمًا قرب مياهها، متحدّثةً عن انتشار "نحو 90 سفينة". لكنّ هذا الانتشار، وهو الأكبر منذ سنوات، لم تؤكّده بكين.