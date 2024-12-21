مقتل ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي نتيجة قصف جوي في السودان

أعلن ​برنامج الأغذية العالمي​ التّابع للأمم المتّحدة، "أنّه فُجع بسبب الوفاة المأساويّة لثلاثة من أعضائه، بقصف جوّي استهدف مجمّع المكاتب الميدانيّة للبرنامج في يابوس بولاية النيل الأزرق في ​السودان​ مساء يوم الخميس 19 كانون الأوّل الحالي"، مشيرًا إلى أنّ "القتلى كانوا يؤدّون واجبات منقذة للحياة، على الخطوط الأماميّة لواحدة من أكبر أزمات الجوع في العالم".

وأوضح أنّ "مكتبًا ميدانيًّا تابعًا للبرنامج، تضرّر من جراء الهجوم"، مشدّدًا على أنّ "أي خسارة في الأرواح خلال الخدمة الإنسانيّة أمر غير معقول. العاملون في المجال الإنساني ليسوا هدفًا، ولا يجب أن يكونوا كذلك أبدًا. ومع ذلك، فقد عدد قياسي منهم روحه في عام 2024.

من جانبها، أكّدت المديرة التّنفيذيّة للبرنامج سيندي ماكين، أنّ البرنامج "يبقى ملتزمًا بتقديم المساعدات الإنسانيّة في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك ولاية النيل الأزرق".