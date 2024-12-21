استشهاد 9 يمنيين في غارات إسرائيلية على صنعاء والحديدة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت مسائل إعلام يمنية، صباح اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، أن ضربات جوية إسرائيلية قتلت تسعة أشخاص في اليمن.

وذكرت، أن سبعة استشهدوا في ضربة على ميناء الصليف، بينما استشهد اثنان في ضربتين على منشأة رأس عيسى النفطية. ويقع الميناء والمنشأة في محافظة الحديدة بغرب اليمن.

وأضافت أن الغارات استهدفت أيضا محطتين مركزيتين للكهرباء جنوب وشمال العاصمة صنعاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الخميس أنّه شنّ غارات جوية على "أهداف عسكرية" تابعة لجماعة الحوثي.

وقال الجيش في بيان إنّ طائرات حربية إسرائيلية أغارت على "أهداف عسكرية تابعة للنظام "الإرهابي" الحوثي على الساحل الغربي اليمني وفي عمق اليمن".

المصدر : وكالات - صحيفة القدس العربي