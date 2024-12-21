ترامب: نعمل على إطلاق سراح الرهائن في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركيّ المنتخَب، دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، إنه سيعمل على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة ، وإنه سيُنهي الحرب على القطاع.

وذكر ترامب أنه "سنعمل على إطلاق سراح الرهائن، وإنهاء الحرب الفظيعة في غزة".

وفي ظلّ حديث عن اتفاق تبادُل أسرى وهدنة مُحتملة في غزة، قال ترامب "نحاول بكل قوة المساعدة في استعادة الرهائن".

وأضاف "سأعمل منذ اليوم الأول في ولايتي لوقف جميع الحروب".

ولفت ترامب إلى إجرائه "محادثة جيدة للغاية" مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو .

وفي ما يتعلّق بسورية، قال ترامب، إن رئيس النظام المنهار، المخلوع بشار، "الأسد كان حاكما وحشيا"، مضيفا "قصفت أهدافا في سورية خلال ولايتي، لأنه تجاوز الخطوط الحمراء".

وذكر ترامب أن "لدينا 900 جندي أميركي في سورية، ولا أحد يعرف إلى أين ستتجه الأوضاع هناك".

وأضاف ترامب أن "سقوط الأسد خلفه تركيا، (والرئيس التركي، رجب طيب)، إردوغان رجل ذكي، لأنه فعل ذلك دون إراقة للدماء".

وذكر أن "المقاتلين الذين أسقطوا الأسد موالون لتركيا، وهذا أمر مناسب لنا".

وأضاف أن "تركيا استولت على سورية بطريقة غير ودية، دون سقوط الكثير من الأرواح".

وأشار إلى أنه "لا أحد يعرف النتيجة النهائية في سورية، ولا من هو الطرف الفائز، لكن أعتقد أنه تركيا.

وأضاف ترامب "لا أريد أن يقتل جنودنا في سورية، لكنني لا أعتقد أن هذا قد يحدث الآن".

وتابع أنه "كان لدينا 5000 جندي على طول الحدود السورية، والآن أصبح لدينا 900".

وفي ما يتعلّق بالحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأميركي المنتخب "نريد من روسيا أن تتوقف عن ما تقوم به في أوكرانيا، ونعمل على إيقاف الحرب".

المصدر : وكالات