ارتفاع حصيلة حادث دهس في سوق بألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات إن شخصا صدم بسيارته حشداً كبيراً من الأشخاص في سوق لعيد الميلاد في وسط ألمانيا مساء أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل وإصابة أكثر من 60 قبل أن يتم القبض عليه.

وقال راينر هازلوف، رئيس وزراء ولاية سكسونيا-أنهالت إن أحد القتيلين طفل صغير. ووقع الحادث في مدينة ماجديبورج عاصمة الولاية على بعد 150 كيلومتراً غربي برلين.

وقال هازلوف «إنها مأساة مروعة. كارثة بالنسبة لمدينة ماجديبورج وللولاية ولألمانيا بشكل عام». وأضاف أن عدد القتلى قد يرتفع نظراً لأن بعض المصابين إصاباتهم بالغة.

ووصف هازلوف المهاجم بأنه طبيب يبلغ من العمر 50 عاما ويملك إقامة دائمة في ألمانيا التي عاش فيها لنحو عشرين عاما.

وقال «في الوضع الحالي، نتحدث عن مهاجم منفرد، وهذا يعني أنه لم يعد هناك خطر على المدينة لأننا تمكنا من القبض عليه».

ولم يتضح الدافع وراء الهجوم. وذكرت محطة إم.دي.آر المحلية أن المشتبه به لم يكن معروفا لدى السلطات الألمانية .