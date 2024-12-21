الرئيس الألماني يشكر خدمات الطوارئ في ماجدبورج

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الشكر إلى خدمات الطوارئ في أعقاب الهجوم الذي وقع يوم الجمعة في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماجدبورج بوسط ألمانيا.

وقال شتاينماير في بيان "التوقعات بعيد ميلاد سلمي توقفت فجأة بسبب التقارير الواردة من ماجدبورج".

وأضاف: "لم يتم بعد توضيح كل خلفيات هذه الجريمة البشعة. تعاطفي مع الضحايا وعائلاتهم. وأود أن أشكر جميع خدمات الطوارئ على جهودهم".

وقتل شخصان على الأقل وأصيب أكثر من 60 آخرين بعدما اقتحمت سيارة السوق المزدحمة في عملية دهس يشتبه في أنها متعمدة.