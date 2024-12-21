شكرا لقرائتكم خبر عن متى يطالب الشاب المصفوع عمرو دياب بتعويض 5 ملايين جنيه؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد حكم إدانة الفنان عمرو دياب بالتعدى على الشاب سعد أسامة، وتغريمه مبلغ 200 جنيه، يكشف الخليج 365 موعد تقدم الشاب سعد أسامة بدعوة مدنية للحصول على تعويض مادى من الفنان عمرو دياب.

وكشفت المحكمة أنه وبالنسبة للدعوى المدنية فلما كان المجنى علية قد استعمل حقه المخول له بالمادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية بالإدعاء المدنى عما لحقه من أضرار من جراء الجريمة، فقد ثبت للمحكمة مع القضاء بالإدانة لتوافر أركان الجريمة توافر عناصر الدعوى المدنية من خطأ ثبت ارتكاب المتهم له، وضرر الحق بالمجنى عليه وعلاقة سببية بينهما وهى بعينها مقومات المسئولية التقصيرية المقررة قانونا بالمادة 163 من القانون المدنى، مما يتعين إجابة المدعى بالحقوق المدنية إلى طلب التعويض المدنى المؤقت.

وأما عن قيمة التعويض المدنى فإن المحكمة تقضى بما تراه من قيمة للتعويض مع الأحذ فى الاعتبار أن التعويض الذى تقضى به المحكمة هو تعويضًا مؤقتًا لحين نظر المحكمة المدنية عناصر المسؤلية التقصيرية وتقدير التعويض التكميلى حسب تفاقم الضرر.

وبالتالى يحق للشاب المطالبة بتعويض مادى بدعوى مدنية بعد صدور حكم قضائى نهائى ضد الفنان عمرو دياب.

وكان تقدم المحامى أشرف عبد العزيز دفاع الفنان عمرو دياب باستئناف على حكم تغريم موكله 200 جنيه ودفع تعويضه 10 الآف جنيه للشاب سعد أسامة بتهمة التعدى عليه.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدى على الفنان عمرو دياب.

وفى وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.