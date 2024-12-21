شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تستدعى قوات احتياط من الشرطة لتأمين أسواق أعياد الميلاد بعد حادث دهس والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012