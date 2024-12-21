- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تستدعى قوات احتياط من الشرطة لتأمين أسواق أعياد الميلاد بعد حادث دهس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قامت السلطات الألمانية باستدعاء قوات احتياط من الشرطة الألمانية لتأمين أسواق أعياد الميلاد بعد حادث دهس أدى لسقوط ضحايا ومصابين، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.
وقامت السلطات الألمانية بتعزيز الإجراءات الأمنية فى مختلف أسواق أعياد الميلاد بألمانيا.
قال المستشار الألمانى أولاف شولتس إن حادثة الدهس فى سوق لعيد الميلاد يثير أسوأ المخاوف، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.
ورجحت السلطات الألمانية أن تكون حادثة الدهس فى سوق لعيد الميلاد بمدينة ماغدبورج هجوما.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية مشاهد لاقتحام سيارة لسوق عيد الميلاد فى ماجديبورج الألمانية وتنفيذها عملية دهس.
واعرب رئيس وزراء ولاية ساكسونيا عن صدمته إزاء حادث ماجديبورج، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها .
السائق المتهم
القبض على السائق
عملية دهس في المانيا وعشرات المصابين
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز