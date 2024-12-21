شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: استضافة مصر قمة دول الثمانى النامية تعزز التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالنجاح الكبير الذي حققته مصر في استضافة قمة دول الثماني النامية (D-8)، التي عقدت مؤخراً في العاصمة الإدارية .

وقال الشهابي إن هذه القمة تمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز التعاون بين الدول النامية وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية والسياسية.

وأضاف الشهابي في تصريح لليوم السابع، أن القمة شهدت حضوراً متميزاً من قادة وممثلي الدول الثماني، حيث تم مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تعزيز التبادل التجاري، تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتطوير المشاريع التنموية المستدامة التي تسهم في تحسين حياة المواطنين في تلك الدول.

وتابع الشهابي قائلاً: "القمة لم تقتصر على النقاشات السياسية والاقتصادية فقط، بل ركزت أيضاً على مواجهة التحديات العالمية مثل التغير المناخي، الأمن الغذائي، وأزمة الطاقة.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون في مجالات التعليم والابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء."