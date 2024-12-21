تكنولوجيا: LG تعلن عن خدمة بث Radio+

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت LG عن إطلاق خدمة بث صوتي جديدة تُعرف باسم LG Radio+، وهي مدعومة بالإعلانات ومخصصة لأجهزة التلفزيون الذكية التي تنتجها الشركة.

تقدم الخدمة مجموعة متنوعة من المحتوى الصوتي، بما في ذلك برامج البودكاست من منصات متعددة، بالإضافة إلى بث برامج الراديو التقليدية، وذلك بفضل شراكة LG مع مزود الراديو والصوت Radioline.

أكدت الشركة أن LG Radio+ يوفر أكثر من 14,500 قناة مشتركة في الولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من 440 قناة في كوريا. كما يتضمن الخدمة محتوى بودكاست شائعًا من مصادر مثل NPR وCNN Radio وFox Radio وThe Joe Rogan Experience داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى محطات الراديو المحلية والبودكاست المميزة في كوريا.

يتيح التطبيق أيضًا للمستخدمين الوصول إلى صفحة مميزة تعرض المخططات الموسيقية الرائجة، مما يساعدهم على اكتشاف المحتوى الأكثر شيوعًا بسهولة.

للتمتع بخدمة LG Radio+، يحتاج المستخدم إلى تلفزيون LG ذكي يعمل بنظام التشغيل webOS 6.0 أو الإصدارات الأحدث، حيث يمكن تنزيل التطبيق من خلال متجر محتوى LG. ومن المقرر أن تتوفر الخدمة أيضًا على تطبيق LG ThinQ بحلول عام 2025.

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