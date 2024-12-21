شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة قتلى هجوم ماغديبورغ إلى 5 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

قاتل متطرف

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس حكومة ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية أن حصيلة قتلى هجوم الدهس الذي وقع في سوق عيد الميلاد بعاصمة الولاية، ماغديبورغ ، ارتفعت إلى 5 أفراد.وقال راينر هاسلوف اليوم السبت إن أكثر من 200 شخص أصيبوا عندما قاد طبيب سيارة سوداء "بي إم دبليو" عمدا داخل السوق مساء أمس الجمعة، مضيفا أن حالة كثير من المصابين خطيرة.

ينقل موقع "دويتش فيلة" أن منفذ الهجوم ناشط يتبنى آراء انتقادية للإسلام، وهو مؤيد لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن منشورات المشتبه به على مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى تعاطفه مع حزب البديل لألمانيا.فيما قالت وكالة الأنباء الألمانية إن الطبيب البالغ من العمر 50 عامًا والذي يتمتع بإقامة دائمة في ألمانيا، وصف نفسه في وقت سابق بأنه مسلم سابق.