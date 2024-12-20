الامارات | عمار بن حميد: فخورون بإنجازات أبناء الإمارات الرياضية في المحافل الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن الإنجازات الرياضية المتواصلة التي يحققها أبناء الوطن، تعكس عزيمتهم على نيل الريادة في المحافل الرياضية الكبرى، والكفاءة العالية والروح التنافسية التي يتمتعون بها والتي تمكنهم من اعتلاء منصات التتويج في البطولات الدولية .

وقال سموه: فخورون بإنجازات أبناء الإمارات الرياضية في المحافل الدولية، والتي تتحقق بفضل حرص الدولة على تطوير مختلف القطاعات الرياضية، ودعمها للمشروعات والمبادرات التي تسهم في صقل وتطوير المواهب الرياضية الشابة، وإكسابها المزيد من الخبرات والقدرات للوصول بها إلى مستوى التنافسية العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان الأميري، اليوم، البطل الإماراتي العالمي سلمان يونس العوضي، الحاصل على المركز الأول في بطولة ملك تايلاند العالمية للدراجات المائية، والمركز الأول في بطولة آسيا جولتي اليابان وتايلاند، والمركز الثاني في بطولة "بطل أبطال العالم" المكونة من ثلاث جولات "بولندا، وأمريكا، وتايلاند"، والمركز الأول في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية لعام 2024.

وأثنى سمو ولي عهد عجمان على النتائج المتميزة للبطل الإماراتي، وحثه على مواصلة تطوير مهاراته لتحقيق أفضل النتائج والاستمرار في بذل الجهود والمحافظة على المكانة المتميزة التي وصل إليها.

من جانبه، وجه سلمان العوضي الشكر لسمو ولي عهد عجمان على هذا الاستقبال الكريم، مؤكدا أن رعاية الدولة وقيادتها للمواهب الرياضية وتقديم الدعم الكبير لها، له بالغ الأثر في تحقيق أبناء الإمارات المراكز المتقدمة في البطولات العالمية.