اخبار الخليج

السعودية ترحب بتبنى الأمم المتحدة قرارًا بشأن التزامات إسرائيل للفلسطينيين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ترحب بتبنى الأمم المتحدة قرارًا بشأن التزامات إسرائيل للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت المملكة العربية السعودية، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة وعدد من الدول، يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة - أن هذا القرار الذي يهدف لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به؛ يعبّر - بكل جلاء - عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا