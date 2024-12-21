شكرا لقرائتكم خبر عن قطر ترحب بقرار الأمم المتحدة بإحالة حظر "أونروا" إلى محكمة العدل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية في اتهامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقراراتها بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية - في بيان الجمعة أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - أن اعتماد القرار بغالبية 137 صوتا، يعكس الرفض الدولي الواسع لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت الوزارة تحذير دولة قطر من أن حظر أنشطة "الأونروا" سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم.

وأكدت الخارجية القطرية دعم دولة قطر لوكالة "الأونروا"، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.