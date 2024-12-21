شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطينى من ذوى الهمم برصاص الاحتلال قرب سلفيت بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطيني من ذوي الهمم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، شمال غرب سلفيت، بالضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابا (25 عاما) من ذوي الإعاقة أصيب بالرصاص الحي في الركبة، أطلقه صوبه جنود الاحتلال قرب بلدة دير استيا، شمال غرب سلفيت، وقد نقل على إثرها إلى المستشفى.

من جانبه، نقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن ناشط من بلدة دير استيا يدعى نظمي السلمان القول إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب أثناء تواجده في طريق زراعي يصل بين بلدتي دير استيا وقراوة بني حسان في المنطقة المسماة وادي عباس، قرب وادي قانا.