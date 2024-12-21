شكرا لقرائتكم خبر عن المدورى يؤكّد حرص تونس على تعزيز التكامل والتعاون مع الدول الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة التونسية كمال المدورى، الجمعة، حرص تونس بقيادة الرئيس قيس سعيد، على تعزيز التكامل والتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، تعزيزا لانتمائها لمحيطها الإفريقي والتزامها بدعم علاقات الأخوة والصداقة والتعاون مع كل بلدان القارة.

وقال المدوري- في كلمة خلال الاجتماع الوزاري للدورة العادية الخامسة للجنة الاتحاد الإفريقي المتخصصة في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية التنمية الحضرية واللامركزية، الذي استضافته العاصمة التونسية- إنّ تونس عازمة اليوم وأكثر من أي وقت مضى على مواصلة العمل بالتعاون والتنسيق مع الدول الإفريقية لرفع التحديات المتعددة، التي تواجه القارة على مختلف الأصعدة، انطلاقا من القناعات العميقة بوحدة المصير وحتمية العمل المشترك، وفقا لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء".

وأضاف أنّ ما تزخر به القارة الإفريقية من إمكانات واعدة على مستوى الموارد البشرية وما تواجهه إدارتها العمومية اليوم من تحديات تقتضي ضرورة إرساء جملة من الإصلاحات في مجال الوظيفة العمومية؛ لاستشراف التحولات والتفاعل مع المتغيّرات ومواكبة التطورات الراهنة.

وفي اختتام أعمال الدورة الخامسة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي حول الوظيفة العمومية والتهيئة الحضرية والجماعات المحلية واللامركزية، سلّمت تونس، اليوم، رئاسة اللجنة التي تمتد على ثلاث سنوات إلى دولة أوغندا في شخص وزيرتها للجماعات المحلية.

وتحافظ تونس بعد استيفائها مدة رئاستها للجنة على منصب نائب الرئيس، فضلا عن حضورها في مختلف اللجان الفرعية حول الحوكمة والتهيئة الحضرية والجماعات المحلية.

واستضافت تونس من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري الدورة الخامسة للجنة، وترأس تونس اللجنة منذ شهر يوليو 2024 ودفعت بعدة مبادرات كتنظيم المنتدى الحضري الأول في إفريقيا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا (مقر الاتحاد الإفريقي)، الذي شارك في أعماله أكثر من 1700 شخص منهم 38 رئيس بلدية من مختلف دول القارة.