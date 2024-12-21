شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة العامة السورية: أبلغنا أمريكا أن الشعب السورى بحاجة للاستراحة من ويلات الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة العامة السورية أنها عرضت على الجانب الأمريكى برنامج التطوير الذى سيتم إطلاقه فى سوريا الجديدة، مشيرة إلى أن شددت للجانب الأمريكى على دور سوريا فى تحقيق السلام الإقليمى.

وأكدت القيادة العامة السورية أنها أبلغت الجانب الأمريكى أن الشعب السورى بحاجة للاستراحة من ويلات الحرب، مؤكدة أنها شددت على ضرورة المحاسبة وتحقيق العدالة بملاحقة مجرمى الحرب ورموز النظام السابق.