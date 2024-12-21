شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين دولار.. تفاصيل إلغاء مكافأة القبض على أحمد الشرع والان نبدء بالتفاصيل

مكافأة القبض على أحمد الشرع

حقوق الأقليات في سوريا

الدمام - شريف احمد - قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إنها قررت إلغاء مكافأة قدرها 10 ملايين دولار.وكانت أمريكا رصدتها للقبض على زعيم المعارضة السورية الذي قادت قواته عملية الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في وقت سابق من الشهر الجاري.وجاء هذا الإعلان في أعقاب اجتماع في دمشق بين زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع وباربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، التي ترأست أول وفد دبلوماسي أمريكي يصل إلى سوريا منذ الإطاحة بالأسد.ولا تزال هيئة تحرير الشام مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية، ولم تذكر ليف ما إذا كان ستخفف العقوبات الناجمة عن هذا التصنيف، بيد أنها قالت للصحفيين، إن الشرع التزم بنبذ الإرهاب ونتيجة لذلك ألغت الولايات المتحدة المكافأة.وذكرت ليف: "ناقشنا الحاجة الماسة لضمان عدم تشكيل الجماعات الإرهابية لأي تهديد داخل سوريا أو خارجها، ومن بين ذلك ضد الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة".وبينت "ليف" في مؤتمر صحفي هاتفي من الأردن، حيث سافرت إلى هناك بعد انتهاء زيارتها لسوريا: "بناء على مناقشتنا، أخبرته أننا لن نواصل السعي لمنح المكافأة المرصودة من أجل العدالة".وأوضحت أن تصريحات "الشرع" العلنية بشأن حماية حقوق الأقليات والمرأة كانت محل ترحيب، لكنهم ما زالوا متشككين من التزامه بتنفيذها على المدى البعيد.وأضافت : "لقد أظهر أنه براجماتي... لقد كان اجتماعنا الأول جيدا. سنحكم بالأفعال وليس فقط بالأقوال".وتهدف زيارة الوفد الأمريكي إلى الضغط من أجل تشكيل حكومة شاملة والبحث عن معلومات عن مكان وجود الصحفي الأمريكي المفقود أوستن تايس.