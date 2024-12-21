شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تحقق تقدما دوليا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت سلطنة عمان تقدما دوليا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لعام 2024 الصادر عن مؤسسة الاستشارات "أوكسفورد إنسايتس" ومقرها لندن بالمملكة المتحدة، حيث تقدمت 5 درجات هذا العام لتحتل المركز 45 عالميا من بين 193 دولة، مقارنة بالمرتبة 50 في عام 2023.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطنة احتفظت على المستوى الإقليمي بالمرتبة الخامسة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني على التوالي.

وتضمن التقرير الذي شمل 193 دولة حوالي 39 مؤشرًا موزعة على 3 محاور رئيسة تم فيها قياس التقدم في كل محور منها.

وقد ارتفع ترتيب سلطنة عُمان في محور الحكومة من 69.35 نقطة في 2023 إلى 69.61 نقطة في 2024 أما المحور الثاني الخاص بقطاع التكنولوجيا فقد تحسن فيه ترتيب سلطنة عُمان من 37.71 نقطة في 2023 إلى 41.29 نقطة في 2024 أما المحور الثالث محور البيانات والبنية التحتية، فقد قفزت ترتيب سلطنة عُمان من 69.76 نقطة في 2023 إلى 77.84 نقطة في 2024.

يأتي هذا الأداء المتقدم نتيجة لتنفيذ البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والذي يهدف إلى تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية والاقتصادية، وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر دعم الشركات الناشئة وتأهيل الكوادر الوطنية.