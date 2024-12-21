الإسعاف الإسرائيلي: 14 مصابًا نتيجة سقوط صاروخ على تل أبيب أُطلق من اليمن

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "عقب إطلاق صاروخ من اليمن وتفعيل إنذارات وسط إسرائيل، جرت محاولات اعتراض غير ناجحة".
من جهته، أفاد الإسعاف الإسرائيلي بـ"إصابة 14 إسرائيليًّا، نتيجة سقوط صاروخ على تل أبيب أُطلق من اليمن".
فيما أشارت الشّرطة الإسرائيليّة إلى "أنّنا تلقّينا بلاغات عن أضرار في تل أبيب، جرّاء سقوط الصّاروخ اليمني".
وكانت قد ذكرت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، في وقت سابق فجر اليوم، أنّ "صفّارات الإنذار دوّت في تل أبيب وسط إسرائيل".
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