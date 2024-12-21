شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تواصل المقابلات الشخصية للمتقدمين للقيد بالجدول العام الأحد والان مع تفاصيل الخبر

تواصل النقابة العامة للمحامين، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة،الأحد القادم، بنادى المحامين النهرى بالمعادى.

وشددت نقابة المحامين على ضرورة الالتزام بالزى الرسمي "بدلة كاملة، والكرافتة"، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبى للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.

ولفتت نقابة المحامين إلى أنه يجرى إخطار جميع المتقدمين للمقابلة الشخصية بالموعد المحدد عبر رسائل الواتس آب، ويتم نشر الأسماء على الموقع الإلكترونى وصفحة النقابة الرسمية.