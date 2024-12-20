السعودية | الرئيس الباكستاني يستقبل رئيس مجلس الشورى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، في العاصمة إسلام آباد، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والوفد المرافق له.

وفي بداية الاستقبال، نقل معالي رئيس مجلس الشورى تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لفخامة رئيس جمهورية باكستان وتمنياتهما لباكستان حكومةً وشعبًا بدوام الرقي والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، كما جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية، نائب رئيس اللجنة الدكتور عادل ميرداد، والدكتور حسن الحازمي، والدكتورة عائشة زكري، والدكتور عبدالله الوقداني، والدكتورة معيضة الغامدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي.

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