السلطات الألمانية أكدت أن منفذ عملية الدهس في ماغدبورغ طبيب سعودي: لا يوجد خطر آخر على المدينة

أكد حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية راينر هاسيلوف أن منفذ حادثة الدهس في مدينة ماغدبورغ سعودي الجنسية، وذلك بعد أن أفادت صحيفة "فيلت" الألمانية بذلك.

وقال راينر هاسيلوف للصحافيين في مكان الواقعة في سوق الميلاد بالمدينة "لقد أوقفنا المنفذ، وهو رجل من السعودية... طبيب يقيم في ألمانيا منذ عام 2006".

وأضاف "من خلال ما نعرفه حتى الآن، كان مهاجما منفردا، لذا لا نعتقد أن هناك أي خطر آخر على المدينة".

وكانت قد أفادت صحيفة بيلد الألمانية، عن سقوط 11 قتيلا على الأقل ونحو 80 مصابا جراء حادثة الدهس في سوق لعيد الميلاد بمدينة