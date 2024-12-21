شماس: القطاع التجاري من اكثر القطاعات المتضررة ودخلنا في اقتصاد نزوح

اشار الامين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس، الى أن "المناخ الايجابي لم يبدأ الا في اوائل كانون الاول وهذا غير كاف لتعكس بشكل ايجابي تجاريا واقتصاديا بعد ضرر الحرب"، معتبرا أن "لا سيادة اقتصادية من دون سيادة سياسية لذلك نحن بحاجة لرئيس جامع "يضرب يده على الطاولة" مع فريق عمل متجانس".

واعتبر في حديث لقناة الـLBCI، أن " في حال تريد الدولة اعادة اعمار المباني من دون الالتفات الى القطاع الاقتصادي فهذا خطأ".

واوضح أن "القطاع التجاري من اكثر القطاعات المتضررة ودخلنا في اقتصاد نزوح أي مصروف كبير على المجتمع اللبناني من دون مدخول بحيث 55% توقف عملها".