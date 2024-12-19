رانيا يوسف تطارد ماجد الكدواني في البرومو التشويقي لمسلسل قيد عائلي 3

البرومو التشويقي لمسلسل قيد عائلي 3

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - "" من الأعمال الدرامية المنتظر عرضها يوم 26 ديسمبر من الشهر الجاري ، ومن المفاجآت التي يحملها الجزء الثالث من العمل هو انضمام ممثلين جدد له من بينهما الفنانة رانيا يوسف والفنانة الشابة ياسمين العبد، وذلك إلى جانب أبطال المسلسل الرئيسين وهم ماجد الكدواني، نور اللبنانية ، طه الدسوقي، محمد رضوان، سما إبراهيم وآخرين، والعمل من إخراج أحمد الجندي ومن تأليف محمد عز الدين.وحرصت منصة "شاهد" على الترويج للمسلسل من خلال نشر البرومو التشويقي له عبر صفحتها على " انستغرام" ، والذي سيطرت عليه مواقف الكوميديا بين أبطاله، أبرزها مطاردة رانيا يوسف لـ " إبراهيم" الفنان ماجد الكدواني من أجل إرغامه على الزواج منها وسط أحداث أخرى مثيرة يتصدرها نجوم العمل الآخرين، مثل اكتشاف "زينب" بأن " إبراهيم " لديه ابنة دون إخباره لأحد، الأمر الذي جعلها تدخل في حالة من الدهشة والصدمة في نفس الوقت.وجاء البرومو بتعليق " لكل اللي سألنا على البرومو، اتفضلوا لأجل عيونكم موضوع عائلي 26 ديسمبر".

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هكذا تفاعل الجمهور مع برومو قيد عائلي 3

وتفاعل عدد كبير من محبي وعشاق هذا العمل مع برومو جزئه الثالث، وذلك من خلال طرح العديد من التساؤلات حول البحث عن حقيقة ابنة " إبراهيم" والتي كشف عنها في البرومو و تقدم دورها ياسمين العبد ..ومن هذه التعليقات " تاني يا إبراهيم هتفاجأنا ياترى ايه موضوع بنتك الجديدة؟، وآخرون استرجعوا المواقف الكوميدية لشخصية "رمضان حريقة" الفنان محمد رضوان والتي تركت علامة مميزة في الجزء الثاني من المسلسل ومنها " رمضان حريقة رجع تاني ..كفاية اللي عملوا معانا قبل كده "، هذا إلى جانب التعليقات الأخرى والتي رحبت بنجوم المسلسل الآخرين وعبرت عن حماس أصحابها للجزء الثالث.

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